هدف يعرض برامجه لتوطين قطاع المقاولات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرض صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في ورشة عمل بمقره في الرياض، البرامج والممكنات المقدمة لتوطين قطاع المقاولات، بحضور عدد من مسؤولي الموارد البشرية في منشآت قطاع المقاولات للمشاريع الإسكانية.

وتهدف الورشة إلى اطلاع المنشآت العاملة في القطاع على برامج ومبادرات الصندوق التي يمكن الاستفادة منها في توطين القطاع ورفع نسبة توظيف السعوديين والسعوديات فيه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه توطين القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وقدم مدير إدارة دعم التوظيف في «هدف» عبدالمجيد البريك، عرضا حول أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وإمكانية الاستفادة من تلك البرامج في توطين قطاع المقاولات.

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واستعرض البريك جملة من برامج دعم التوظيف، كبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى دعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وبرنامجي دعم أجر أيام غسيل الكلى، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق)، بالإضافة إلى برامج دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص واستقرارها الوظيفي من خلال برنامجي دعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ودعم نقل المرأة العاملة (وصول).

كما أطلع مدير إدارة تطوير وتصميم برامج التدريب عبدالله قاسم، الحضور على برامج دعم التدريب، ومنها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل،

وكذلك برنامجي التدريب الالكتروني (دروب) والتدريب على رأس العمل (تمهير).

وشهدت الورشة طرح عدد من الأفكار والاستفسارات حول الاستفادة من برامج وخدمات الصندوق في توطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات فيه، حيث أجاب القائمون على الورشة على استفسارات المشاركين، لافتين إلى أنه سيستفاد من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة من أجل الإسهام في توطين القطاع ومعالجة تحديات توطينه.