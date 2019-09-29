تدشين لقاءات تجويد الأداء المدرسي بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف دشنت إدارة تعليم الطائف أمس اللقاءات التعريفية والورش التدريبية لتجويد الأداء المدرسي لقادة المدارس بمكاتب التعليم الداخلية، والتي تنظمها إدارة الجودة وقياس الأداء تحت شعار «نواتج التعليم أولا». وأكد المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال اللهيبي على أهمية نظم الجودة للاعتماد المؤسسي وتوطين أدوات الجودة ونماذجها بما يمكن المدرسة من تحسين ممارساتها بدعم من إدارة الجودة وقياس الأداء ومكاتب التعليم والجهات ذات العلاقة، واستخدام منهجيات الجودة في التحسين لتطوير مدارسنا وبناء النظام المؤسسي وتجويد بيئات التعلم وتأهيلها للحصول على نظم الجودة للاعتماد والتوطين.



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