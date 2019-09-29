السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49 للعام الدراسي 1441هـ . وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الالكتروني لمنصة «أبشر توظيف» بوزارة الداخلية.



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كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول للضباط الجامعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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