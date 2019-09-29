مناقشة اتفاقية تسليم المحكوم عليهم بين دول الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مسقط

أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 29 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في مسقط، برئاسة وزير العدل العماني عبدالملك الخليلي.

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وناقشوا موضوعات اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.

واعتمدوا عددا من التوصيات منها المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية.

ماذا استعرض الوزراء؟