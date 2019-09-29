العدل تشحذ همم 21 سفيرا للتغيير بالمصالحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم برنامج رفع الوعي بالمصالحة ـ أحد مشاريع مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل ـ في الرياض أخيرا، منتداه الربعي الأول لملتقى «سفراء التغيير بالمصالحة» الذي ضم عددا من المرشحين والعاملين في المحاكم.

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وأوضحت العدل أن المنتدى الذي حضره 21 سفيرا، يعد أحد مخرجات مشروع رفع الوعي بالمصالحة الذي سيشهد عددا من المبادرات لنشر ثقافة الصلح ورفع الوعي بين أفراد المجتمع، ليكون الخيار المفضل في حل المنازعات، مشيرة إلى أن المنتدى هدف إلى الالتقاء بسفراء التغيير المرشحين من مركز المصالحة والمعنيين بـ (نشر مفهوم المصالحة للموظفين والمراجعين داخل المحاكم عبر مكاتب المصالحة)، والذين جرى اختيارهم وفق معايير ليشملوا مكاتب المصالحة في مختلف محاكم مناطق المملكة.

واشتمل المنتدى على عرض خارطة الطريق الخاصة بتفعيل إدارة التغيير وحزم أعمالها، مما يهيئ للبدء بممارسة دور السفراء في رفع مستوى كفاءة المصلحين في مختلف مكاتب المصالحة في أنحاء المملكة، لنقل الخبرات وإدارة المقاومة والتغذية الراجعة لنشر رسائل الوعي للشرائح المستهدفة، ورفع مستوى رضى المستفيدين من خدمات المكاتب مما يعكس الدور التكاملي بين مكاتب المصالحة ومركز المصالحة مع جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

المنتدى اشتمل على: