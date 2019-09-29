خالد الفيصل يدشن ملتقى مكة الثقافي اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

بهدف إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تعزز الهوية الثقافية، يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، في فندق هيلتون جدة، ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟»، بحضور نحو 200 مشارك يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين باللغة العربية.

ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة لمركز الملك عبدالله للغة العربية، والمهتمين والباحثين في اللغة، والذين سيعملون خلال حلقة النقاش على إيجاد مبادرات نوعية تعزز قيمة اللغة العربية واستخداماتها.

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وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي الذي حمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة»، على تحقيق عدد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.

ويستهدف الملتقى رب الأسرة في منزله والمعلم في مدرسته، والإمام والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته، فيما نجح الملتقى خلال الموسمين الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية مميزة، أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة، لتنمية المجتمع والفرد وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، والتحسين المستمر للأداء ورفع مستوى جودته.

يذكر أن الملتقى يسهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الرؤية التنموية للمنطقة، المتمثل في الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين، عن طريق دعم الجهود التنموية في المنطقة، ثقافيا وفكريا وتوعويا واتصاليا وتنسيقيا، بجانب إشراك المجتمع المدني في تحليل المشكلات واقتراح المبادرات.