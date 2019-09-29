السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما هطلت أمس أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من الجمعة المقبل وتستمر إلى الاثنين.

وأصدرت الأرصاد تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم والجموم والعاصمة المقدسة والطائف والعرضيات وميسان وبحرة والكامل وخليص، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى التاسعة مساء الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.