جوازات منافذ المملكة تستقبل القادمين بتأشيرة سياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر إداراتها في منافذ المملكة السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الالكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة الجمعة الماضي.
وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الالكترونية من خلال المنصة: Visa.visitsaudi.com أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.
وأشارت إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة.
منافذ الدخول الرئيسة للسياح:
- مطار الملك خالد الدولي في الرياض
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
- مطار الملك فهد الدولي في الدمام
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
- منفذ جسر الملك فهد البري
- منفذ البطحاء البري
- مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا
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