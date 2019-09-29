غدر الصديق يغتال اللواء الفغم بطلق ناري والأمن يحقق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، مغدورا على يد صديقه الذي أطلق النار عليه، إثر تطور نقاش بينهما، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة في بيان أمس أنه في مساء السبت الموافق 29/1/1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم -رحمه الله، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره،

وأسفر ذلك عن: