ضبط 2095 كجم أسماك مجهولة المصدر بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي أمس الأول، شاحنة محملة بـ 2095 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.
وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بالحارث بأن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرت إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.
وأشار بالحارث إلى أنه جرى تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها، والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك.
يذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظا على الصحة العامة.
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