التأمين الصحي يغطي 36 تطعيما بينها الإنفلونزا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة ما يزيد على 36 تطعيما بما في ذلك التطعيمات الموسمية مثل الإنفلونزا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أمس، أن التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم الإنفلونزا مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة التي نصت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على 36 تطعيما بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأشار إلى أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقا لجدول الوثيقة، مبينا أن نظام الضمان الصحي التعاوني يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم: الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج.

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وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى وكذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة وخصوصا الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا ممن يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري وأمراض الرئة.

وحث المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، البوابة الالكترونية: www.cchi.gov.sa، البريد الالكتروني: Infocchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

وثيقة التأمين الصحي الموحدة:

حدود التغطية المالية 500 ألف ريال

تغطي: