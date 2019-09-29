إزالة تعديات على 20 ألف م2 بخميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراض تقدر مساحتها بـ 20 ألف م2. وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة كثفت جولاتها التفتيشية، حيث ضبطت تعديات على أراض حكومية بمساحات مختلفة وأزالتها واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك، مؤكدا أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها ومنع انتشارها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.



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