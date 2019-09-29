تدشين مشروع المظلة المكيفة في سوق الخضار المركزي بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس مشروع تأهيل المظلة رقم 2 المكيفة بسوق الخضار المركزي بالدمام، ضمن خطة الأمانة التطويرية لأسواق النفع العام في حاضرة الدمام، بحضور عدد من منسوبي الأمانة والمستثمرين والمستفيدين.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن المشروع يعد مركزا مهما لمرتادي السوق المركزي من المستفيدين والمستهلكين وهي تجربة أولى من نوعها، لافتا إلى أن مشروع تأهيل المظلة رقم 2، يتضمن 180 مبسطا، مساحة كل مبسط 13 مترا مربعا، وأكثر من 200 موقف، وتزويد المظلة بـ 36 كاميرا مراقبة، إضافة إلى توفير 5 مخارج طوارئ، ومدخلين رئيسين.

وأبان المهندس مغربل أنه جرى إعادة تأهيل شاملة للمظلة بشكل عام وتكييفها، حيث تتيح فرص عمل للسعوديين في أجواء مكيفة تشجعهم على العمل براحة من خلال بيئة عمل مميزة، حرصت الأمانة على توفيرها للبائعين والمستهلكين.