، أمير منطقة الرياض يرعى ختام فعاليات اليوم الوطني 89 بجامعة الإمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهود الجامعة في الأنشطة الوطنية التي تصل للمجتمع بكل الوسائل

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، الحفل الختامي لفعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني (89) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بحضور مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات وعدد كبير من طلاب الجامعة.

وفي التفاصيل: أكد أمير الرياض أن الأيام التي قضتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في نشاطها في اليوم الوطني أمر مشهود للجميع ومقدّر، مشيداً بجهود الجامعة التي دائماً ما تكون سبّاقة في نشاطاتها الوطنية؛ لأنها تصل إلى المجتمع بكل الوسائل، ومناسبة هذا اليوم هي إحدى الوسائل التي تصل بها الجامعات للمجتمع، وخصوصاً جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن هيكلة الجامعة وما تخطط إليه بقيادة معالي مديرها، ستكون من أفضل الجامعات في بلدنا العزيز الذي يزخر بكثير من الجامعات، وهي تؤدي دوراً مهماً، والإقبال عليها يتزايد؛ فقد وصلت الأعداد إلى عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات، وهذا حِمل ثقيل على إدارة الجامعة وأساتذتها، وبإذن الله يكون لهم المقدرة ليعبروا بالسفينة إلى بر الأمان في كل القطاعات وفي كل الرؤى وفي كل الاتجاهات، متمنياً للجامعة التوفيق في مسعاها.

من جانبه بيَّن مدير الجامعة أن اليوم الوطني يوم مبارك، وبلادنا في تقدم وتطور مستمر والإنجازات تتوالى، ويحق لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة أن يفخر بيومها الوطني؛ حيث يتجدَّد الولاء ويستمر العطاء ويظهر الوفاء من أبناء شعبنا الكرماء إلى حكامنا الأوفياء الذين بنوا هذه البلاد على الوسطية والاعتدال والنقاء؛ لتكون منارة إشعاع في كل الأرجاء.

وأكد الدكتور العامري أن المملكة تتربع على عرش البلدان تطوراً ونماءً، وأمناً ورخاءً، وحباً ووفاءً إلى قادتنا الذين أسسوا فأحسنوا البناء، وشيدوا فأحسنوا الأداء، ومهما انتقينا من الكلمات لا يمكن أن تفي بحق الوطن في يومه الأغرّ الذي يحكي لنا قصة الماضي التليد والحاضر المجيد، ويزرع فينا الهمة حتى القمة لمستقبل سعيد بإذن الله.

وأشار إلى أن الجامعة سعت إلى صناعة برنامج متكامل وحافل، شارك فيه كل منسوبي الجامعة، وتفاعلوا مع مناشطه وندواته ومسابقاته ومعارضه وسائر فعالياته في كل أرجاء الجامعة ومكوناتها في الداخل والخارج، وقد ظهر لكم هذا من خلال ما الخليج 365 من فقرات وما شاهدتم عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، وهو جهد نطمح إلى المزيد منه، وقد قُدم للتعبير عن المحبة الصادقة، وإعطاء الصورة المضيئة التي تليق بهذه المناسبة العزيزة ومكانة الوطن الغالي، ونأمل أن نكون قد وُفقنا في الوصول إلى ذلك الهدف الأسمى، وأن يكون برنامجنا محققاً للتطلعات والآمال، وأن يظل رمزاً للمحبة والسرور والتفاؤل، والعرفان بالجميل للوطن وقيادته الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتخلل الحفل فيلم تعريفي عن احتفاء الجامعة، وقصيدة شعرية بعنوان (لبيك يا وطني) للدكتورة لمياء بنت حمد العقيل، إضافة إلى لوحات إنشادية نثرية وشعرية بعنوان (وطن ورجال) قدمها مجموعة من طلاب الجامعة.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة الرياض الجهات الفائزة بالمراكز الأولى في برنامج الاحتفاء باليوم الوطني، والطلاب الأوائل في مسابقة شموخ الوطنية الكبرى.

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