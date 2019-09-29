، "الصقير": 250 وظيفة تقدمها شركات صينية في معرض توظيف بـ"جامعة سلطان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: بالمملكة أكثر من 150 شركة صينية عاملة تسهم في العطاء الاستثماري ومد جسور التواصل

تصوير: عبدالله النحيط : أعلن الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير أنه يوجد بالمعرض السعودي الصيني للتوظيف بنسخته الثانية، والمقام حالياً في جامعة الأمير سلطان بالرياض أكثر من 250 وظيفة، مؤكداً أن بالمملكة أكثر من 150 شركة صينية عاملة تسهم في العطاء الاستثماري ومد جسور التواصل الثقافي بين البلدين، وفي تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المعرض السعودي الصيني للتوظيف في نسخته الثانية اليوم بجامعة الأمير سلطان، مشيداً بالمعاني الخاصة والأبعاد الإيجابية التي تُجسّد المكانة المتميزة، وتعبّر عن الأهمية البارزة التي تشهدها العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في ظل رعاية واهتمام قيادتي البلدين؛ ما يجعلنا نحتفل معاً العام المقبل -بمشيئة الله- بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية، التي تتكامل فيها أدوار القطاعين العام والخاص.

وأضاف "الصقير" أنه "في إطار هذه العلاقات المتنامية أسهم التواصل والتعاون بين بلدينا في إقامة شراكة إستراتيجية شاملة تتسم بالاحترام والثقة والمنفعة المتبادلة؛ حيث نسعى إلى رفع مستوى التوافق الإستراتيجي عن طريق "خطة المواءمة" بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة (الحزام والطريق) في عدة مجالات".

وأوضح أن حكومة المملكة تنظر إلى القطاع الخاص على أنه أحد دعائم الاقتصاد الوطني، وشريك إستراتيجي في التنمية الشاملة، وعامل رئيس في نجاح رؤيتها الطموحة 2030. مضيفاً: "ومن هذا المنطلق، فإننا نرى دوراً متنامياً للشركات الصينية، والمشاريع الكبرى التي تقوم بها في مناطق المملكة ومحافظاتها، فحتى الآن يوجد أكثر من 150 شركة صينية عاملة في المملكة تسهم في العطاء الاستثماري ومد جسور التواصل الثقافي بين البلدين، وفي تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030".

وتابع الدكتور فيصل الصقير: "في سياق هذه الجهود يأتي الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة -عن طريق وزارة التعليم- في إعطاء منح دراسية للطلاب والطالبات للدراسة في جمهورية الصين الشعبية بمختلف المجالات؛ لما تتمتع به الصين من إمكانات هائلة على الصعيدين العلمي والأكاديمي. واليوم نشهد جزءاً من ثمار هذه المنح من خلال هذا المعرض الرائد، الذي يحتفي بخريجي وخريجات الجامعات الصينية، ويجمعهم بالشركات تحت مظلة المنافسة الوظيفية".

وأضاف: "الحديث عن الجامعات الصينية يقودنا إلى تأكيد أهمية تعلم اللغة الصينية، في ظل قرار حكومة المملكة تدريس اللغة الصينية بالمراحل التعليمية السعودية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية؛ فاللغة الصينية اليوم تُعد ضمن لغات العالم الأكثر انتشارًا، كما تدعمها قوة الاقتصاد الصيني في مجالات حيوية بالنسبة لشعوب العالم، خاصةً الصناعة والتقنية. ومن المخطط أن يتم البدء بالتطبيق في عدة مدارس للبنين والبنات بمدن المملكة الرئيسة".

وأشار إلى أنه تم اعتماد برنامج بكالوريوس اللغة الصينية في 5 جامعات سعودية، إضافةً إلى برنامج دبلوم في جامعة جازان. كذلك قامت الجامعة العربية المفتوحة بتقديم 25 برنامجاً تدريبياً صيفياً هذا العام، أقيم في عدد من مدن المملكة لنشر الوعي بأساسيات اللغة الصينية؛ حيث بلغ عدد المشاركين 3500 طالب وطالبة، والجهود تمضي قدماً في هذا التوجه.

وختم الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية حديثه بقوله: إن قيادتنا الحكيمة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين الوظائف وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي ويأتي هذا الاهتمام لاستثمار ما تتمتع به المملكة من عناصر بشرية مؤهلة وتنافسية، بما يناسب أنشطة الشركات العاملة في المملكة ومجالاتها؛ وبالنظر إلى هذا المعرض نجد أن عدد الوظائف الشاغرة المقدمة من الشركات الصينية اليوم أكثر من 250 وظيفة، وهي لا تقف عند إنجاز العمل والمردود المادي والإضافة الفعلية للتنمية، إنما يمكن استثمارها في نقل خبراتكم باللغة والثقافة الصينية إلى أوساط أخرى، إلى جانب عكس صورة مشرفة عن الشباب السعودي في الميدان العملي.