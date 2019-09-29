إمارة مكة تعلق عن حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إن الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية. وأوضحت أنه ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.

ووفقاً لمصادر فقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.

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