رفع درجة التأهب للصفراء.. تطورات جديدة بشأن حريق محطة قطار جدة والكشف عن عدد المصابين

أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ”صحة جدة” أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.

وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ”صحة جدة” الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.

وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.