أول سائح إسباني بالتأشيرة الجديدة يصل إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام أول سائح من الجنسية الإسبانية، وتم منحه التأشيرة السياحية فور وصوله إلى المطار. ورحّب المطار بالسائح، وأنهى إجراءات تأشيرته بكل سهولة ويسر.

ونشر المطار، عبر حسابه في “تويتر”، صورة للسائح، وعلّق عليها: “سعدنا باستقبال أول سائح من الجنسية الأسبانية في مطار الملك فهد الدولي وإنهاء إجراءات تأشيرته بكل يسر وسهولة، أهلاً بالعالم”. وكان مطار الملك خالد في الرياض قد استقبل أمس أول سائح من الجنسية الصينية قادماً من دبي، وأنهى إجراءات التأشيرة في دقائق معدودة بعد وصوله من خلال جهاز الكيوسيك.