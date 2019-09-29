كاتم أسرار الشعوب.. شاهد مجموعة صور لـ الفغم تشعل مواقع التواصل

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة تقديرًا ومحبة لذلك الرجل. ووصف المغردون الرجل بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ وقالوا إنه أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن.

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