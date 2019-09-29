بالصور منزل فيصل السبتي مسرح الحادثة الذي قتل فيه صديقه اللواء #عبد_العزيز_الفغم

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. صور منزل فيصل السبتي الذي قتل فيه صديقه اللواء عبدالعزيز الفغم وإصابة 7 أشخاص منهم 5 من رجال الامن ومواطن سعودي وعامل فلبيني على يد القاتل ممدوح بن مشعل آل علي في مدينة جدة .







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