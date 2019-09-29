«قطار الحرمين» يصدر بيانًا بشأن حريق محطة جدة

أكدت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، وقوع حادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر اليوم الأحد.



وقالت إدارة مشروع قطار الحرمين في بيان صادر عنها اليوم، إن الدفاع المدني باشر الحريق ولا يزال التعامل معه قائمًا.



وأشارت إلى أنه لا يوجد أي إصابات جراء الحريق.