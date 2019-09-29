القنصلية في هونج كونج تُحذر المواطنين من الذهاب لـ4 مناطق

طالبت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين بعدم الذهاب، اليوم الأحد، لمناطق كوزواي باي وانشاي، وأدميرالتي وسنترال؛ نظرًا لانطلاق مظاهرات بها.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية: تودّ القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجُّه إلى مناطق :كوزواي باي_ وانشاي_ أدميرالتي_ سنترال؛ نظرًا لانطلاق مظاهرات ووقوع اشتباكات بتلك المناطق اليوم الأحد 29 سبتمبر.

واليوم، اعتُقل عشرات المحتجين في هونج كونج بعد أن هرعت شرطة مكافحة الشغب للتعامل مع مظاهرة منظمة أمام مقر الحكومة وقاعدة جيش تحرير الشعب.

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وبينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، تمَّ إطلاق مدفع مياه مزوّد بصبغة زرقاء ومواد كيميائية، فوق حاجز يقع حول المباني.

وبينما ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الحارقة (مولوتوف)، دخلت الشرطة التكتيكية من الجانب وفاجأت المجموعة.

ومع حدوث حالة فوضى، أطاحت مجموعات من الشرطة بالمتظاهرين على الأرض بالهراوات. واستمرّ أفراد الشرطة في إجبار المتظاهرين على الركوع.