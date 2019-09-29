رئيس مجلس الأمة الكويتي ينعي اللواء الفغم: مثال للرجل العصامي المخلص والمثابر

تقدَّم رئيس مجلس الأمة الكويتي، منصور الغانم بخالص التعازي للقيادة السعودية وذوي الشهيد اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الغانم: فُجعت كما فُجع غيري بخبر وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي عرفته على المستوى الشخصي، مثالًا للرجل العصامي المخلص والمثابر. مضيفًا: وإنني إذ أتقدم إلى القيادة السعودية والشعب السعودي وذوي المرحوم بأحرّ التعازي وصادق المواساة ، لأدعو الله جلّت قدرتُه أن يرحمه برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق اليوم، استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، جراء إصابته بطلق ناري خلال زيارته لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقال متحدث شرطة مكة، في بيان صادر عنه اليوم، إنّه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وتابع المتحدث الإعلامي: إنه أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم، ما أدّى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.