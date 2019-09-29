عاجل-حريق يوقف رحلات قطار الحرمين مؤقتا

وقام محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بمرافقة الدفاع المدني في مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف قطار الحرمين بالسليمانية، حيث وجه المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة، وذلك دون تسجيل إصابات. وأكد مشروع قطار الحرمين السريع أن الحريق الذي نشب في محطة جدة كان في الـ12:35 ظهرا، وأن الفرق ما زالت تتعامل معه . في الوقت الذي أعلنت الطوارئ والأزمات أن مركز العمليات 911 سيطر على الحريق، وتم نقل 4 مصابين للمستشفيات بجدة، وأعلنت حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، وتم علاج البقية المتضررين من الحريق، وتمت مباشرة الرحلات. وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بصحة جدة، سامر أسره، أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة «صفراء» في 3 مستشفيات بجدة، مشيرا إلى أن 8 فرق طبية وُجِدت في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر إذ أقامت منطقة لفرز الحالات، وما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.
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