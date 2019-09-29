اليوم الوطني / تعليم القطيف يحتفل باليوم الوطني الـ 89



القطيف 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت عنوان " همة حتى القمة "، بحضور محافظ القطيف عبدالعزيز الصفيان, ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان, ومدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية والأهلية، وقادة مكاتب تعليم المنطقة والمشرفين التربويين، وقادة المدارس، والمعلمين والطلاب, وذلك بقاعة الملك عبد الله الوطنية للمناسبات القطيف.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير مكتب تعليم القطيف العليط، كلمة أشار فيها إلى أن هذه المناسبة غالية على قلوبنا وتحمل شعار "همّة حتى القمّة", الذي يتوافق مع رؤية المملكة والقيادة الرشيدة, التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب أهميتها من أجل نهضة الوطن وبسواعدهم تتحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

ثم قدم عرض مرئي لمعالم المملكة، ثم ألقيت قصائد شعرية وأنشودة وطنية شارك فيها نخبة من الطلاب، تلاها إلقاء شعري عن حب الوطن.

بعد ذلك جرى عرض مشهد مسرحي بعنوان "همّة حتى القمّة" شاركت فيه مجموعة طلابية، وأظهروا فيه الولاء والانتماء للوطن.

بعدها، ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان كلمة رفع فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 وللشعب الكريم، مثمّنًا فيها حضور محافظ القطيف وجهود مكتب تعليم المحافظة في الاحتفاء النوعي باليوم الوطني للتعبير عن حالة الفرح بيوم الوطن ، وما تضمنه من فعاليات وعروض وطنية.

وأشاد الشلعان بأداء أبنائه الطلاب، مؤكداً أن ذلك لترسيخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، وانتمائهم لوطنهم، وتعميقاً للقيم الوطنية في نفوسهم، وتعريفاً بمكانة الوطن وتاريخه، وربطه بحاضره الزاهر وعلى الخصوص لا الحصر قطاع التعليم وما يحظى به من دعم غير محدود.

بعد ذلك تجوّل الحضور بالمعرض الوطني المصاحب الذي أعد خصيصاً لهذه المناسبة, واستمعوا لشروح عن محتويات الأجنحة، مطلعين على الأعمال التي شارك بها طلاب المدارس التي تضمنت معروضات وطنية ومجسمات فنية.

وفي الختام أشاد محافظ القطيف بالحفل ، والمعرض وما احتوى عليه من أعمال ومعروضات وطنية، التي أبرزت أهمية الاحتفاء باليوم الوطني، وسلطت الضوء على المنجزات الوطنية ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية في مختلف المجالات.

وثمن المحافظ دور مكتب التعليم بالمحافظة وجهودهم في الإعداد والتنظيم للمعرض والاحتفالية التي تتزامن مع مناسبة اليوم الوطني الـ 89، مقدمًا الشكر للجميع, متمنيًا للوطن مزيدًا من العزة والرفعة والتقدم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

19:41ت م

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