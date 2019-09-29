السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت ضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش والعارضة وأحد المسارحةً وهروب والعيدابي وضمد وصامطة وفيفاء والخوبة وبني مالك ، عددا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:38ت م

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