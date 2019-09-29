السعودية اليوم / تعليم تبوك يطلق الأسبوع المكثف لبرنامج "رفق"



تبوك 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك اليوم ، فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج "رفق" التي تستمر لمدة أسبوع بهدف الحد من مشكلة العنف في المدارس .

وأعدت إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم تبوك (بنين وبنات) حقائب توعوية يقدمها المرشدين الطلابيين في مدارس البنين والمرشدات الطلابيات في مدارس البنات تشمل طرح موضـوعات تعـزز السلوك الإيجابي المضاد للعنف كالتسامح والحب والرفق وكذلك كيفية الحماية من العنف الجسدي والتحرش .

ويهدف برنامج "رفق الإرشادي لخفض العنف" وإلى تعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، وتنفيذ فعاليات البرنامج الوقائية والعلاجية لخفض العنف في جميع مراحل التعليم على مدار العام.

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19:22ت م

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