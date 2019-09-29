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الشبانة يعزي الملك سلمان وولي العهد في وفاة الفغم
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع وزير الإعلام تركي الشبانة خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان.
كما رفع الشبانة خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.
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