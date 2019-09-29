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2019-09-29 الشبانة يعزي الملك سلمان وولي العهد في وفاة الفغم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements رفع وزير الإعلام تركي الشبانة خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان. كما رفع الشبانة خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.







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