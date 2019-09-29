الارشيف / اخبار السعوديه

الترفيه توضح حقيقة فرص العمل في موسم الرياض

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الترفيه توضح حقيقة فرص العمل في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-29

الترفيه توضح حقيقة فرص العمل في موسم الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الهيئة العامة للترفيه صحة مقطع الفيديو المتداول حول وجود فرص عمل في موسم الرياض، مشيرًا إلى أنها ليست لديها أي تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف.

Advertisements

وقالت الهيئة في بيان لها: تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يودّ موسم الرياض التوضيح بأنه ليست لديه أية تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، ويؤكد بأن فرص العمل المتاحة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للموسم.

كما يود الموسم أن ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام لما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط، علمًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل الأطراف التي يثبت عدم صحة ادعائها.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترفيه توضح حقيقة فرص العمل في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا