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الترفيه توضح حقيقة فرص العمل في موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للترفيه صحة مقطع الفيديو المتداول حول وجود فرص عمل في موسم الرياض، مشيرًا إلى أنها ليست لديها أي تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف.
وقالت الهيئة في بيان لها: تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يودّ موسم الرياض التوضيح بأنه ليست لديه أية تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، ويؤكد بأن فرص العمل المتاحة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للموسم.
كما يود الموسم أن ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام لما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط، علمًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل الأطراف التي يثبت عدم صحة ادعائها.
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