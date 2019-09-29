شكرا لقرائتكم الإنذار المبكر : أمطار مكة متواصلة حتى التاسعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-29 الإنذار المبكر : أمطار مكة متواصلة حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم ، والعاصمة المقدسة ، والطائف، والعرضيات، وميسان، وبحره ، والكامل وخليص ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .







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