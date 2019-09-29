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إيقاف رحلات قطار الحرمين بعد حريق محطة جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، إيقاف رحلات قطار الحرمين حتى إشعار آخر حرصًا على سلامة الركاب والمسافرين بعد الحريق الذي اشتعل اليوم في محطة جدة.
ودعت إدارة المشروع الراغبين في المزيد من الاستفسارات إلى التواصل عبر الرقم: 920004433.
وكانت صحة جدة قد أعلنت نقل 5 مصابين من الحريق إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تعمل 16 فرقة طبية في موقع الحادث.
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