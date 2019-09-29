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إيقاف رحلات قطار الحرمين بعد حريق محطة جدة

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2019-09-29

إيقاف رحلات قطار الحرمين بعد حريق محطة جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، إيقاف رحلات قطار الحرمين حتى إشعار آخر حرصًا على سلامة الركاب والمسافرين بعد الحريق الذي اشتعل اليوم في محطة جدة.

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ودعت إدارة المشروع الراغبين في المزيد من الاستفسارات إلى التواصل عبر الرقم: 920004433.

وكانت صحة جدة قد أعلنت نقل 5 مصابين من الحريق إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تعمل 16 فرقة طبية في موقع الحادث.




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