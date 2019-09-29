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مخطط قطري – تركي لتنفيذ هجمات إلكترونية لاستهداف مواقع حكومية سعودية ووضع صور خاشقجي
القيادة القطرية تكلف توكل كرمان و "ديوان لندن" بالإشراف والدعم الإعلامي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة عن استدعاء حكومتي قطر وتركيا لليمنية توكل كرمان بتاريخ ٢٤ سبتمبر الجاري في قصر الوجبة بالدوحة، بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.
وبحسب المصادر المقربة من الحكومة القطرية كُلفت توكل كرمان من قبل القيادة القطرية بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي ودعم بعض المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستيًا وإعلاميًا.
وتخطط اليمنية توكل كرمان لاستغلال جائزة نوبل للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.
وتستعد كرمان وما يسمى بـ ديوان لندن المدعوم قطريًا للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.
وبحسب المصادر المقربة من حكومة الحمدين تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور لـ متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.
كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.
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