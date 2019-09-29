- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار غزيرة على مكة الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. أمطار غزيرة على مكة الآن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار غزيرة على مكة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.