شاهد.. أمطار غزيرة على مكة الآن

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.