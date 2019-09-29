الان تتابع هيئة الترفيه: موسم الرياض ليست لديه أية تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكدت الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض ليست لديه أية تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، وذلك توضيحًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن فرص العمل المتاحة يتم الإعلان عنها عير القنوات الرسمية للموسم، كما يود الموسم أن ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام بما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط، علمًا بأنه سيتم
اتخاذ الإجراءات القائونية بحق كل الأطراف التى يثبت عدم صحة ادعائها.
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