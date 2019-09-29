الان تتابع إغلاق طريق الأندلس بجدة أمام القادمين من طريق الملك عبدالله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 أعلنت إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق الأندلس أمام القادمين من طريق الملك عبدالله باتجاه ميدان السارية بسبب “أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار”. وحددت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، الطريق البديل بالاتجاه من تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع حائل باتجاه الشمال حتى تقاطع شارع حائل مع شارع المعادي، ثم الاتجاه غربًا إلى طريق الأندلس ومن ثم الاتجاه شمالًا.

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