مكافحة الظواهر السلبية بالمناطق العشوائية بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد بأن الفرق الرقابية بالبلدية لا تألوا جهداً لمكافحة الظواهر السلبية بالمناطق العشوائية بمشاركة الجهات الأمنية، حيث كانت آخر جولة رقابية على المنطقة الأربعاء الماضي وتم إزالة العديد من المخالفات، وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية بشكلٍ دائم ومستمر لإزالة تلك الظواهر، مثمناً دور صحيفة مكة الورقية في رصد الملاحظات وتحسين الخدمات البلدية وإبعاد كل مايمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



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