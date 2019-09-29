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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 06:54 PM
أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
، "نهار العتيبي" أستاذًا مشاركًا في جامعة شقراء ،
المصدر : الخليج 365
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