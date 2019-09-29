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شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

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محمد بن مسعود - الدمام - شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-29

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441

06:20 PM

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

، شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص ،
المصدر : الخليج 365

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