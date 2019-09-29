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محمد بن مسعود - الدمام - شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.
ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.
شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاصعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-29
شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.
ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:20 PM
شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.
ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.
، شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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