maqtoaa egtmaay الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر محرم 1440 موقع وزارة...

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة عن رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد قدمت الوزارة هذه المساعدات نحملاً للمسئولية التى على عاتقها في التخفيف عن معاناة المواطن فى مواجهة الغلاء والظروف الإقتصادية الجديدة.

ويُمكنك الإستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بصورة إلكترونية، ونوضح لكم خلال هذه المقالة من خلال موقعنا “عرب نيوز” رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم لكل الاسر المستهدفة لهذه المساعدة المقطوعة طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالتالي:

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب أن تُطابق كل متقدم للإستفادة من مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي وتُقدم هذه المساعدات فى الأساس كبرنامج دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة هذه الطبقات من الأسر على تحمل ظروف الحياة والعيش فى عيشة كريمة، ونوضح لكم شروط الإستفادة من المساعدات كالتالي:

أن يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

أن يمر عام بعد استحقاقه للمساعدة الماضية على الأقل.

أقصى مبلغ للساعدة المقطوعة 30 ألف ريال.

تُحدد قيمة المساعدة طبقاً للدخل الشهري.

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت