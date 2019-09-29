أول بيان رسمي يكشف تفاصيل حريق قطار الحرمين.. و4 مصابين حتى الآن

أصدرت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أول بيان رسمي حول حادث حريق قطار الحرمين الشريفين، مؤكدة بأن عدد الإصابات قد وصل لنحو 4 أشخاص وقد تم نقلهم إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، في حين هناك 5 أشخاص آخرين قد تعرضوا لإصابات خفيفة وقد تم علاجهم في مكان الحادث.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت بأن قد تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في 3 مستشفيات قريبة من مكان الحادث، وذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

بيان رسمي يكشف عدد المصابين في حريق محطة قطار الحرمين

قالت إدارة الطوارئ والأزمات في “صحة جدة”، بأنه قد تعرض لإصابات خلال حادث حريق قطار الحرمين نحو 9 أشخاص، 4 منهم نقلوا للمستشفيات وهناك 5 تم علاجهم في مكان الحادث، وأكد المتحدث باسم “صحة جدة”، أنه قد الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة.

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وأوضحت مديرية الصحة في جدة، أن هناك8 فرق طبية تعمل في موقع الحادث، وهذا في الوقت الذي تقوم فيه فرق الهلال الأحمر، بفرز الحالات ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات.

الطيران الجوي يتدخل لإطفاء حريق قطار الحرمين

ذكرت المصادر المسؤولة في الحكومة السعودية، أن فرق من الطيران تشارك الآن في عمليات إخماد حريق قطار الحرمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف السيطرة عليه وإخماد النيران في أسرع وقت ممكن، وهذا في الوقت الذي تقدم فيه الجهات المسؤولة في وزارة الصحة كل خدمات الرعاية الصحية للمصابين.