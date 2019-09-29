برنامج سكني يتيح 6447 قطعة أرض مجانية في 6 مخططات جديدة| رابط التسجيل عبر sakani

في إطار البيانات التي يصدرها برنامج سكني من الوقت للأخر ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا عبر بوابته الإلكترونية بشأن طرح قطع الأرض والوحدات السكنية للمواطنين السعوديين، كشف البرنامج التابع لوزارة الإسكان عن إصداره 6 مخططات سكنية جديدة توفر 6447 قطعة أرض مجانية في 4 مناطق، مع إتاحة اختيار المخطط السكني المناسب للمستفيدين.. التفاصيل.

طروحات وخيارات برنامج سكني

جدير بالذكر أن برنامج سكني يهتم بتقديم عدد من الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين في إطار خطة الحكومة السعودية التنموية نحو 2030، ومنها (الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء – الأراضي المجانية – القروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق – حجز الأراضي السكنية في المخططات – تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن).

طرح برنامج سكني الجديد

مخطط مشروع تثليث في منطقة عسير يوفر 1017 قطعة أرض.

مخطط مشروع واحة العرضية بمحافظة العرضيات يضم 461 قطعة أرض مجانية.

مخطط الرفاة يحتوي على 767 قطعة أرض.

مخطط مركز شلاح يوفر 237 قطعة أرض بمحافظة الرين.

مخطط العمق يوفر نحو 446 قطعة أرض بمحافظة الرين.

مخطط ضاحية الملك عبدالله 10 في منطقة جازان يوفر 3519 قطعة أرض.

إعفاء أكثر من 70 ألف وحدة من الضريبة

جدير بالذكر أن برنامج سكني قد أعلن من قبل عن إصداره أكثر من 71 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، كما تمثل ضريبة 5% فيها من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال، موزعة الشهادات كالآتي:

44.697 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان.

و15.967 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

و10.402 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

رابط التسجيل في برنامج سكني

وللتسجيل في برنامج سكني الإلكتروني للاستفادة من العروض المقدمة، يرجى الدخول عبر رابط: https://sakani-names.housing.sa، ثم استيفاء البيانات المطلوبة.