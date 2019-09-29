السعودية اليوم / مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية



جيزان ٣٠ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار رعدية.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

//انتهى//

18:17ت م

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