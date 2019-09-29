السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في شمال الهند إلى 120 قتيلاً



نيودلهي 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار في شمال الهند إلى 120 قتيلاً، حيث سُجل أكثر من 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت مصادر محلية اليوم أن حصيلة ضحايا الأمطار التي هطلت شمال الهند ارتفعت إلى 120 قتيلاً، وشهدت أجزاء من ولايتي أوتار براديش وبيهار هطول أمطار غزيرة تصاحبها عواصف رعدية منذ الخميس الماضي، وأدى هطول الأمطار لسقوط الأشجار وأعمدة الأسلاك الكهربائية وتطاير الأسقف.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار على المنطقة غدا الاثنين.

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16:58ت م

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