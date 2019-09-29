شاهد.. منظر رائع لسحابة شرق مكة الآن تتخللها الصواعق

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول منظرًا رائعًا لسحابة شرق مكة الآن، تشاهد منها صواعق برقية ورعدية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.