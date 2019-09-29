انتشار واسع لـ السحب الرعدية القوية على مرتفعات غرب المملكة

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصدت صور الأقمار الاصطناعية، الانتشار الواسع وقوة السُّحب الرعدية على مرتفعات غرب المملكة ما يشير إلى استمرار هطول الأمطار المتفاوتة على عدد من المناطق.

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وتبشر معظم الخرائط الجوية إلى تواجد ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاء من جنوب غرب المملكة وتشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات بحسب مركز طقس العرب.

ومن غير المستبعد شمول السحب الرعدية مكة المكرمة وجدة خلال الأيام القادمة، قد تترافق بنشاط على حركة الرياح وإثارة الغبار، وتشكل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.