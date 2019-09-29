تعيين ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة معادن

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الشركة العربية السعودية للتعدين “معادن” عن صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا لمجلس الإدارة وعضواً غير تنفيذي في المجلس، وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة معادن وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها عن سعادتهم بتعيين ياسر الرميان في هذا المنصب، متمنين لمعاليه التوفيق والنجاح نحو نقل مـعـادن لتكون عملاق تعدين سعودي عالمي يحقق طموحات المستثمرين ومُساهم فعال في التنمية الوطنية، كما تقدموا بالشكر والتقدير لمعالي الرئيس السابق للمجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على جهوده ودوره في تحقيق أهداف المجلس خلال فترة ترأسه.

يذكر أن شركة معادن تعد رائدة صناعة التعدين في المملكة، وتضم محفظة مـعـادن التعدينية الصناعية العديد من المواقع في مراحل مختلفة من الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصنيع. وترتكز استراتيجية مـعـادن في تنفيذ أعمالها على التنوع، حيث تعمل في مجال استخراج الذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الصناعية المختلفة، وتعمل كذلك على الاستمرار في استكشاف الفرص التعدينية المحلية والعالمية.

وبلغت استثمارات مـعـادن حوالي 100 مليار ريال سعودي في مشروعاتها التكاملية المختلفة طويلة الأجل التي أسست لبناء صناعة تعدين في المملكة وبمواصفات عالمية، وتتمحور الأهداف الاستراتيجية لمـعـادن على التميز التشغيلي والتجاري والمالي وفق نهج يرتكز على السلامة والصحة والحفاظ على البيئة بشكل ومضمون مستدام، وتنمية استثماراتها التعدينية والصناعية داخل المملكة، والتوسع في استثماراتها ونطاق أعمالها في الأسواق العالمية.







