أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمطارا غزيرة إلى متوسطة هطلت اليوم على مكة المكرمة والمراكز التابعة، وارتوت على إثرها الأرض.

من جانبهم، احتفى رواد مواقع التواصل بالأمطار، داعين الله عز وجل أن يجعلها سقيا خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.