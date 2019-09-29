الان تتابع 5 طرق بديلة لـ”طريق الحرمين”.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 ناشدت إدارة مرور جدة، الجميع بالابتعاد عن موقع حريق قطار الحرمين، الذي تواصل فرق الدفاع المدني مكافحة النيران. ونشرت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، قائمة بالطرق البديلة لطريق الحرمين ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).

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