“صحة جدة”: نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار بجدة إلى المستشفى

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، اليوم الأحد، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار بجدة إلى المستشفى.

وقالت إن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وتباشر قوات الدفاع المدني بجدة، الحريق، ولا تزال الفرق تكافحه الحريق، فيما كشفت إمارة منطقة مكة أن طيران الأمن يساند الدفاع المدني في مكافحة النيران.