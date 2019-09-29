الان تتابع “صحة جدة”: نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار بجدة إلى المستشفى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، اليوم الأحد، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار بجدة إلى المستشفى.
وقالت إن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وتباشر قوات الدفاع المدني بجدة، الحريق، ولا تزال الفرق تكافحه الحريق، فيما كشفت إمارة منطقة مكة أن طيران الأمن يساند الدفاع المدني في مكافحة النيران.
كانت هذه تفاصيل خبر “صحة جدة”: نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار بجدة إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.