جديد سكني| تمديد مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر وإضافة خيار البناء الذاتي

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن تمديد تمديد مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر إضافية، سواء من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتموا الـ50 عامًا فأكثر، كما واعلن سكني عن إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة والمدرجين في قوائم الإنتظار في برنامج سكني.

مبادرة دعم المدنيين من برنامج سكني

تمديد مبادرة دعم المدنيين من برنامج سكني

وحرصًا من برنامج سكني على الإسهام في تمكين المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من المبادرة والخيارات السكنية المتاحة، أصدر برنامج سكني بيانًا صحفيًا اليوم أعلن فيه عن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة والتي تشمل من يتم خمسين عامًا حتى نهاية شهر مارس 2020، واشار البيان إلى أنه خلال الفترة الماضية بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة نحو 4 آلاف مستفيد.

ماهي مبادرة دعم المدنيين من سكني؟

برنامج سكني وبالشراكة مع 16 جهة تمويلية، يقدم مبادرة دعم المدنيين والتي هي عبارة عن قرض حسن (بدون فائدة) يصل إلى نحو 20% من قيمة العقار ، وبحد أقصى 140 ألأف ريال سعودي، إضافة للقرض العقاري المدعوم تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، بحيث يصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد إلى 640 ألف ريال

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واوضح بيان برنامج سكني أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين المسجلين على قوائم الانتظار في “الإسكان” والصندوق العقاري، تتيح ثلاثة خيارات وهي:

خيار البناء الذاتي المضاف حديثًا.

خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كيف يمكن الاستفادة من المبادرة؟

وأوضح برنامج سكني أنه للاستفادة من المبادرة ممن تنطبق عليهم الشروط اللجوء إلى إحدى الطرق التالية:

التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

تحميل تطبيق المستشار العقاري على الأجهزة الذكية للحصول على آلية الاستفادة من المبادرة ومعرفة الحلول المناسبة.

يُذكر أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين أُطلقت في فبراير من العام الجاري وتنتهي بنهاية سبتمبر 2019، ولكن التمديد لهذه المبادرة 6 أشهر إضافية، يأتي لتمكين أكبر عدد من المستفيدين من الاستفادة من المبادرة ضمن إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 70%، وحرص برنامج سكني على تقديم الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن باختلاف شرائحهم والتسهيل عليهم في الحصول على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة.